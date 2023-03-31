وزير الري يطمئن على المصابين في الحادث المروري بالبحيرة

توجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي في محافظة البحيرة، وذلك لزيارة المهندس محمد مصطفى أيوب مدير عام ري البحيرة، والمهندس ربيع المصري مفتش ري بحري بإدارة ري غرب البحيرة، وماهر رجب بإدارة ري البحيرة للاطمئنان عليهم بعد الحادث الذي تعرضوا له اليوم الجمعة، على هامش جولته في المحافظة.

وتفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أعمال تطهيرات فرع رشيد وعدد من الترع الرئيسية ومحطات العطف بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع بمختلف المحافظات.

وزير الرى يطئن على المصابين بالبحيرة

كما تفقد سويلم، اليوم الجمعة، فرع رشيد فى موقعين "كفر الزيات - المسافة من دسوق حتى ادفينا" وترع المحمودية والخندق الشرقى وساحل مرقص والرشيدية الغربية والجنابية الشرقية وشيشت الأنعام بمحافظة البحيرة للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات واستقرار الجسور وقدرة هذه المجاري المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، كما تفقد محطات العطف التى تغذى ترعة المحمودية من فرع رشيد.

وزير الرى يطئن على المصابين بالبحيرة

كما وجه الدكتور سويلم، خلال الزيارة، بمواصلة أعمال التطهيرات ونهو ما تبقى منها قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع، كما وجه أيضًا بالإسراع في تطهير ترع ساحل مرقص والخندق الشرقى والجنابية الشرقية وشيشت الأنعام وتحديد المسئولين عن أي قصور في الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأكد وزير الموارد المائية والري، على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالي لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.