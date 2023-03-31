مسلسل حضرة العمدة الذي تقدمه الفنانة روبي خلال هذا الماراثون الدرامي الحالي يثير العديد من القضايا كل يوم، والتي تتعلق بتمكين المرأة في المناصب القيادية كتولية وربي منصب العمدة بناءً على كفاءتها العملية والاختيار الواعي من القرية، وما تواجهه كل حلقة من قضايا شائكة، مثل مواجهتها لختان فتاة قاصر و التهديد بحبس من يقارف هذا الجرم في حقها وفق القانون المصري، وفي حلقة أخرى ركزت على الأحداث الطائفية التي تشتت وحدة الأمة.

أحداث مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023

وتدور أحداث مسلسل "حضرة العمدة" حول "صفية عارف الفارس" والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم "تل شبورة" وهى قرية رمزية، وتواجه "صفية" انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023

والحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة التي عرضت مساء أمس الخميس 30 مارس 2023، سلطت الضوء على أثار الختان على أخت صفية "روبي" على علاقتها الزوجية وما تواجهه من خلافات مع زوجها كتبعية لتلك العلمية.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة التاسعة في رمضان 2023 والإعادة

تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل حضرة العمدة للنجمة روبى اليوم الجمعة على قناة الحياة الساعة 8:15 مساءً، والإعادة 2:30 صباحا، و10:30 صباحًا، و4:30 مساء، وتعرض على قناة الحياة دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 8.30 مساء.

فريق عمل مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023

مسلسل حضرة العمدة، يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذي يصل عددهم لأكثر من 30 فناناً وفنانة فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد.

وضع الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل الموسيقار شادي مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.