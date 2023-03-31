الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض مسلسل «حضرة العمدة» الحلقة التاسعة في رمضان 2023 والإعادة

 مسلسل حضرة العمدة
 مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة الذي تقدمه الفنانة روبي خلال هذا الماراثون الدرامي الحالي يثير العديد من القضايا كل يوم، والتي تتعلق بتمكين المرأة في المناصب القيادية كتولية وربي منصب العمدة بناءً على كفاءتها العملية والاختيار الواعي من القرية، وما تواجهه كل حلقة من قضايا شائكة، مثل مواجهتها لختان فتاة قاصر و التهديد بحبس من يقارف هذا الجرم في حقها وفق القانون المصري، وفي حلقة أخرى ركزت على الأحداث الطائفية التي تشتت وحدة الأمة.

أحداث مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023

وتدور أحداث مسلسل "حضرة العمدة" حول "صفية عارف الفارس" والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم "تل شبورة" وهى قرية رمزية، وتواجه "صفية" انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023

 والحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة  التي عرضت مساء أمس الخميس 30 مارس 2023، سلطت الضوء على أثار الختان على أخت صفية "روبي" على علاقتها الزوجية وما تواجهه من خلافات مع زوجها كتبعية لتلك العلمية.

موعد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 9 بطولة يسرا

الحلقة التاسعة| مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 والإعادة

مسلسل جميلة.. مواعيد الحلقة التاسعة والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة التاسعة في رمضان 2023 والإعادة

تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل حضرة العمدة للنجمة روبى اليوم الجمعة على قناة الحياة الساعة 8:15 مساءً، والإعادة 2:30 صباحا، و10:30 صباحًا، و4:30 مساء، وتعرض على قناة الحياة دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 8.30 مساء.

فريق عمل مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023

مسلسل حضرة العمدة، يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذي يصل عددهم لأكثر من 30 فناناً وفنانة فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد.

وضع الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل الموسيقار شادي مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.

حضرة العمدة مسلسل حضرة العمدة رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة أحداث مسلسل حضرة العمدة

مواد متعلقة

«حضرة العمدة».. المتطرفون يقتحمون منزل أسرة قبطية فى تل شبورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

«حمد الله على السلامة».. وزيرة الهجرة ترحب بعودة الدكتور أحمد عمر هاشم إلى القاهرة

بعد قليل مسلسل «جميلة» الحلقة 9.. هل يعود زياد لنرمين بعد فيديو فضحية شهيرة؟

موعد عرض مسلسل «سوق الكانتو» الحلقة 9 وتوقيت الإعادة عبر قناة DMC

مسلسل «جعفر العمدة» الحلقة التاسعة في رمضان 2023 وقنوات العرض

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني الحاسمة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

أحمد عاطف

من الكتيبة 101

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء في القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا