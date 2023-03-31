الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أوقاف بورسعيد تُسلم «التضامن» طن لحوم و2000 شنطة رمضانية للأسر الأولى بالرعاية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سلَّم الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، 2000 شنطة رمضانية، وطنا من اللحم، لمديرية التضامن، وذلك لتوصيلها للأسر الأولي بالرعاية.

وتضم الشنطة كميات كافية للأسرة من الزيت والسكر والأرز والحبوب والتمر، وغيرها من المنتجات اللازمة والتي يحتاج إليها المواطنون خلال شهر رمضان، وتأتي أعمال توزيع الشنطة الرمضانية في إطار دعم وزارة الأوقاف للأسر الأولي بالرعاية، والمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.

كما أن الـ طن من اللحم والذي تم تسليمه لمديرية تضامن بورسعيد، تم توفيره من صكوك الطعام، وتم تسليمه لمديرية التضامن، بهدف التوصيل إلي الفئات الأولي بالرعاية، في كافة مناطق محافظة بورسعيد.

وأوضح الشيخ جمال عواد، أن وزارة الأوقاف حرصت على الإسهام في خدمة المجتمع وتعظيم جهودها في استقبال الشهر الكريم، وقامت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة بينهما بتوفير مليون ونصف المليون شنطة من السلع الغذائية ، وكان نصيب محافظة بورسعيد 2000 يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية استقبالا للشهر الفضيل.

وهنأ وكيل أوقاف بورسعيد، كل من ساهم وشارك في مشروع صكوك الإطعام من المواطنين والمسئولين، على إسهاماتهم الفعالة التي ستخفف من الأعباء المعيشية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكداً أن العمل الصالح ومساعدة الفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأناً وأجراً عند الله تعالى.

من جانبه، أثنى وكيل تضامن بورسعيد على كل الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف وكل الوزارات الأخرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تلبية احتياجاتهم، موجها الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع، والذي يعدّ من أهم المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع.

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احتياجات أسر الأولى بالرعاية اجتماعى الإجتماع الاولى بالرعاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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