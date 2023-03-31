ضبط المتهم بقتل خفير فى العاشر من رمضان

نجح ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالشرقية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة (خفير خصوصى- مقيم بدائرة القسم) موثوق اليدين داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، وله محل إقامة آخر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بدلوفه للعقار محل الواقعة بقصد السرقة، ولدى شعور المجنى عليه بتواجده قام بالتعدى عليه بعصا خشبية على رأسه حتى أفقده الوعى، وقام بتوثيق يده من الخلف بحبل، وتعدى عليه بذات العصا، مما أدى لوفاته، ثم استولى على هاتفه المحمول، ولاذ بالهرب، وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول خشية ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.