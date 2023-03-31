موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023 بالزيادة الجديدة

باقتراب موعد صرف معاشات شهر إبريل2023، يتصدر البحث عنها عبر محرك البحث جوجل خاصة أنها تأتي مع بداية الثلث الثاني من شهر رمضان الكريم ورغبة المستفيدين من المعاش في انفاقه على شراء السلع وملابس العيد وكذلك الكحك الذي يفرح القلوب ويحي الشعائر في البيوت المصرية.

معاشات شهر إبريل 2023 بالزيادة الجديدة

ويتسأل الملايين من المصريين عبر محركات البحث عن معاشات إبريل أكثر من غيره من الشهور كونها من المقرر أن تشهد زيادة جديدة لـ أكثر من 11 مليون مواطن، تتزايد عمليات البحث عن موعد صرف معاشات شهر إبريل وقيمة الزيادة، فضلًا عن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

معاشات شهر إبريل 2023

وتستعرض «الدستور» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء ومتابعيها من كبار السن وأصحاب المعاشات، كل التفاصيل التي تتعلق بموعد صرف مرتبات شهر إبريل2023، وقيمة الزيادة الجديدة المقررة في أبريل، من خلال التقرير التالي:

موعد صرف معاشات شهر إبريل2023

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر إبريل2023 للمستحقين في الدولة غدًا السبت 1 إبريل2023، ويستمر حتى يوم 6 إبريل2023.

جدول مواعيد صرف معاشات إبريل2023

تصرف معاشات شهر إبريل لـ الشريحة الأولى يوم السبت 1 أبريل، والأحد 2 إبريل2023.

الشريحة الثانية يوم الإثنين 3 أبريل، والثلاثاء 4 إبريل2023.

الشريحة الثالثة يوم الأربعاء 5 أبريل، والخميس 6 إبريل2023.

زيادة معاشات شهر إبريل2023

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه المشروعات التنموية في المنيا الجديدة، تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ شهر إبريل 2023، وتكون زيادة المعاش المقرر أن تصرف للمستحقين في الدولة 170 جنيها كحد أدنى، و1635 جنيها كحد أقصى، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

شرائح معاشات إبريل2023 بعد الزيادة الجديدة

- الزيادة الجديدة لـ معاش شهر إبريل2023، 1495 جنيهاً بدلًا من 1300 جنيها.

- الزيادة الجديدة لـ معاش شهر إبريل2023، 2645 جنيهًا بدلًا من 2300 جنيه.

- الزيادة الجديدة لـ معاش شهر إبريل2023، 4025 جنيهًا بدلًا من 3500 جنيه.

- الزيادة الجديدة لـ معاش شهر إبريل2023، 4945 جنيهًا بدلًا من 4300 جنيه.

- الزيادة الجديدة لـ معاش شهر إبريل2023، 6095 جنيهًا بدلًا من 5300 جنيه.

- الزيادة الجديدة لـ معاش شهر إبريل2023، 7475 جنيهًا بدلًا من 6500 جنيه