«تنسيقية الأحزاب» تفند ادعاءات حول ملف الأقباط فى مصر

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «إنفوجراف» ردا على التقرير النصف سنوي المقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات حول ملف الأقباط فى مصر، والذى تضمن ادعاءات كاذبة، منها تهميش المسيحيين بمصر، وتعنت الجهات المسئولة فى منح تراخيص بناء الكنائس.

وأبرز الأنفوجراف جهود دعم حرية الدين والمعتقد، والتى تضمنت قيام الدولة بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية عام 2017، بهدف وضع استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب وتمكين الخطاب الديني الوسطي.

كذلك أصدرت قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، والذى تضمن تسهيل إصدار تصاريح الأعمال الإنشائية للكنائس، ومنح للمحافظين سلطة إصدار الموافقة على طلبات إصدار التراخيص، وأتاح توفيق أوضاع المنشآت التى كانت تقام فيها الشعائر المسيحية.

كذلك إصدار القانون رقم 190 لسنة 2020، بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وإنشاء لجنة عليا معنية بتقنين أوضاع الكنائس تابعة لمجلس الوزراء.