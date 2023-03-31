هل يبطل الصوم لمن ينام أكثر النهار فى رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم النوم أكثر النهار في رمضان وعلاقته ببطلان الصوم، مؤكدة أهمية الإخلاص في العمل.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "النوم أكثر النهار في رمضان لا يُبطل الصوم، ولكنه يفوِّت فضلًا كبيرًا".

كما أكدت "الإفتاء" أن التعبد إلى الله في رمضان يكون بالإخلاص في العمل، فإتقان العمل من أوجب الواجبات.

كما دعت دار الإفتاء المصرية إلى التحلي بالوعي بما يحافظ على الوطن محذرة من نشر الشائعات، لما يضر بأوطاننا.

وأضافت "الإفتاء" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حبُّ الوطن من الإيمان ومن سجايا الفطرة السوية، ومن مقتضيات ذلك المحافظة عليه وعلى أهله وعلى مُقَدَّراتِه ومكتسباته".

وتابعت: "الحذر من نشر الشائعات من دون تحقق؛ لما يترتب على ذلك من ضرر للمجتمع، وتفكيك روابطه، وتهديد تماسكه واستقراره، وتعويق مسيرة تقدمه وعمرانه".