وزير النقل يتفقد إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى وتوسعة «بنها- المنصورة»

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط، لربط طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم في 6 محافظات بالوجه البحري، خاصة أعمال توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم بعرض 4 حارات رئيسية وحارة واحدة خدمة لكل اتجاه، مع تكملة ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي في المسافة من شربين حتى دمياط.

ويعتبر المشروع جزءا من محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة القاهرة بمحافظات: القليوبية والدقهلية ودمياط لفصل واستيعاب الكثافات المرورية العالية، للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية.

واستعرض الوزير، خلال جولته، الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، والانتهاء من أعمال تنفيذ ممشى للأهالي في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400متر، بالإضافة إلى الانتهاء من المسافة من بنها حتى أسميت بطول 7 كم، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي لقطاعات الطرق المختلفة بالمشروع.

ووجّه الوزير بضرورة مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والانتهاء من طريق الخدمة بالتوازي مع الانتهاء من الطريق الرئيسي، وكذلك الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لنهو قطاعات المشروع المختلفة، بحيث يتم الانتهاء من المرحلة الأولى في المسافة من بنها حتى كفر شكر بطول 15كم منتصف مايو القادم، والانتهاء من المرحلة الثانية من كفر شكر حتى ميت غمر بطول 17 كم بنهاية عام 2023، واستمرار العمل في المرحلة الثالثة من ميت غمر، بحيث يكون اتجاه المرور بعد افتتاح كل مرحلة ثم افتتاح المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح التوفيقي، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

كما أكد الوزير ضرورة الاهتمام بالعلامات الإرشادية ووضع مخطط للاستغلال الأمثل للمناطق أسفل الكباري، والمحافظة على حرم الطريق، وكذلك استمرار تنفيذ أعمال إنشاء الطريق المتجه إلى المنصورة على البر الشرقي، بالتنسيق مع وزاره الري ممثلة في مديريتي الري بالقليوبية والدقهلية للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كمية المياه المطلوبة للزمامات الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي، إذ تقوم هيئة الطرق بالتنسيق مع وزارة الري في إطار المحافظة على القطاع المائي بإنشاء مسطح للمجري المائي للحفاظ على جانب الترعة من الانهيار، حيث إنه قد حدث له تآكل نتيجه أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضية وأصبح يهدد جسر الطريق وعمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق، وبالتالي فإن الأعمال التي تتم فهي لحماية المجري المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبة لري الأراضي الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي.

كما تابع الوزير الموقف التنفيذي للأعمال الصناعية، حيث يشتمل على 38 عملا صناعيا (20 كوبري علوي + 4 كباري مشاة + تطوير 4 سطحيات + 8 مآخذ سطحية + 2 نفق)، كما اطلع على الموقف التنفيذي للكباري مثل «كوبري قنطرة بحر مويس الذي بلغت نسبة تنفيذه (100%)، وكوبري كمجرة الذي بلغت نسبة تنفيذه (100%)، وكوبري أسنيت الذي بلغت نسبة تنفيذه (100%)، وكوبري كفر شكر الذي بلغت نسبة تنفيذه (99%)، وكوبري المنشأة الكبرى. والذي بلغت نسبة تنفيذه (100%)، وكوبري صهرجت الكبرى الذي بلغت نسبة تنفيذه 95%، وكوبري ميت العز الذي بلغت نسبة تنفيذه 31%، وكوبري المعصرة الذي بلغت نسبة تنفيذه 22%، وكوبري ميت ناجي الذي بلغت نسبة تنفيذه 10%، وكوبري الصافورية الذي بلغت نسبة تنفيذه 37%، وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد الذي بلغت نسبة تنفيذه 75%، وكوبري دقادوس الذي بلغت نسبة تنفيذه 11%، وكوبري ابونبهان الذي بلغت نسبة تنفيذه 28%».