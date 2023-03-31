الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ«سبت لعازر 2023»

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت 8 أبريل 2023، بسبت لعازر، في إطار الاحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد وأسبوع الآلام.

- ما هو احتفال سبت لعازر؟

وسبت لعازر هو ذكرى قيام «لعازر» من القبر، كما وردت في إنجيل يوحنا، حيث يقام يوم السبت الذي يسبق «أحد الشعانين»، بمناسبة إحياء لعازر على يد السيد المسيح بعد أربعة أيام من رقاده في بلدة «بيت عنيا»، قرب القدس والذي يحمل اسمه ويدعى بالعربية العيزرية.

ووفقًا لكتاب أسبوع الآلام الجزء الأول للأغنسطس حسام كمال، والذي يروي تفاصيل سبت لعازر يوضح قائلاً انه في هذا اليوم حضر السيد المسيح إلي بيت عنيا، بعد أن مكث يومين في الموضع الذي استقبل فيه بمرض لعاز.

وقد تأني السيد المسيح عن أن يذهب لبيت عنيا حيث كان لعازر مات ولا كان يقصد من هذا إلا أن يتمجد أسم الله بهذا الإنسان إذا أقامه بعد أن أنتن في القبر حيث مكث أربعة أيام في القبر وعندما وقف أمام القبر، بعد أن دحرج الناس الحجر عنه، و اشتم الواقفين رائحة الموت.

صرخ يسوع بصوت عظيم ” لعازر هلم خارجاً ” فخرج الميت من أعماق الجحيم ولم تكن معجزة واحدة بل اثنتين ، الأولي هي إرجاع الروح لجسد مائة وكان يتقد معلمون اليهود بأن الروح تحوم حول الجسد مدة ثلاثة أيام محاولة الدخول إليه ثم يتبدد الأمل فتهبط للجحيم وتنضم لسالفيه.

 أما المعجزة الثانية فهي حفظ الجسد أربعة أيام دون فسد،وذكر بعض الروايات القديمة أن لعازر كان في سن الثلاثين من عمره حين أقامه الرب ، وبهذه المعجزة أظهر المخلص لاهوته على الأموات، فكانت هذه المعجزة هي بداية النهاية ، وبسببها تتابعت كل أحداث الساعات الأخيرة لمخلصنا علي الأرض .

احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفال الكنيسة القبطية الارثوذكسية احتفال سبت لعازر الاحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأرثوذكس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يهنئ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة بالإمارات

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

مصادر كنسية: البابا تواضروس يترأس قداس شم النسيم في دير الأنبا بيشوي

أخبار فاتتك.. تعليق «الخطيب» بعد الوعكة الصحية الأخيرة.. وتظاهرات حادة تضرب فرنسا

«إفطار المنتصرين».. تعرف على طعام الجنود في رمضان بأول أيام حرب 1973

وصفه «بنس» بالفضيحة.. «القاهرة الإخبارية» ترصد تطورات اتهام ترامب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو