اليوم.. كنيسة العذراء بالزيتون تبدأ الاحتفالات بتجلي العذراء

على مدار ثلاثه أيام..

تبدأ كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، مساء اليوم الجمعة، احتفالية تجلي السيدة العذراء مريم بالزيتون، وذلك على مدار 3 أيام من الجمعة 31 مارس 2023 إلى الأحد 2 أبريل 2023.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، في 2 أبريل 2023، بالذكرى 55 لتجلي السيدة العذراء مريم بكنيستها بمنطقة الزيتون، وذلك يوم 2 أبريل عام 1968.

- قصة تجلي العذراء في الزيتون

كانت بداية ظهورها المتتالي مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل عام 1968، حيث كان خفير جراج هيئة النقل العام، عبدالعزيز يؤدي مهامه الوظيفية، حينما شاهد فتاة نورانية جالسة فوق قباب كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، المواجهة لمحل عمله، فظن مع باقي عمال الجراج أنها إحدى الفتيات تحاول الانتحار، ولكن بعدما تيقنوا أنها ليست كذلك هتف «نور فوق القبة»، وهكذا بدأت حكاية ظهور العذراء التي هزت مصر وتابعها العالم كله في ذلك الوقت.

- ظهور العذراء في مصر

ظهرت العذراء مريم في الزيتون ابتداء من 1968 م، منذ مساء الثلاثاء 2 أبريل 1968 م. الموافق 24 برمهات 1684 توالى ظهور السيدة العذراء أم النور في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكان الظهور يتم أو يستمر لفترة زمنية طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى ساعتين وربع كما حدث في فجر الثلاثاء 3 أبريل سنة 1968 الموافق 22 برمودة 1684 ش. وحدث أن ظهرت لأكثر من ساعتين دون انقطاع وذلك ابتداء من 2 إبريل سنة 1968 الموافق 24 برمهات 1684 ش.

وظهور العذراء في شبرا سنة 1986 في كنيسة القديسة دميانة بدأ الظهور يوم 25 مارس سنة 1986. وقد بدأت مشاهدتها بصورة جماعية مساء الثلاثاء 16 برمهات 17.2 للشهداء 25 مارس 1986.