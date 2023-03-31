تقرير دولى: الحكومة المصرية تعمل على استراتيجية لتعزيز نمو السياحة

أكدت وكالة "برينسا لاتينا" وكالة أنباء أمريكا اللاتينية التابعة لوكالة الأنباء الرسمية لكوبا، أن الحكومة المصرية تعمل على استراتيجية لتعزيز نمو السياحة.

وأبرزت الوكالة تصريحات وزير السياحة أحمد عيسى التي كشف فيها عن خطة الحكومة المصرية لتعزيز نمو السياحة، التي تعتبر أساسية في اقتصاد مصر.

وسلط الضوء على زيادة عدد الرحلات الجوية من وإلى مصر في إطار مشروع زيادة عدد الزوار، ودعا إلى تمكين شركات السياحة المصرية والمشغلين والمرشدين وغيرهم من أصحاب المصلحة في القطاع.

وكشف الوزير في وقت سابق من هذا الشهر أن البلاد تتوقع استقبال 15 مليون زائر في عام 2023 ، بزيادة سنوية قدرها 28 في المائة. وأوضح أن دخول السائحين في يناير وفبراير زاد بنسبة 35 بالمائة.

في بداية العام، قدرت وكالة فيتش للتصنيف أن أكثر من 52 مليون شخص سيصلون إلى مصر في السنوات الأربع المقبلة. ووفقًا للتحليل ، سيصل حوالي 11.5 مليون زائر في عام 2023 ، وهو رقم سيرتفع إلى 13 مليونًا في عام 2024 ، و 13.5 مليونًا في عام 2025 ، و 14 مليونًا في عام 2026.

من حانبه أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد مؤخرا بأن الحكومة ستستثمر قرابة 300 مليون دولار في السياحة في العام المالي 2022 إلى 2023.

وأشار إلى أن عدد السائحين ارتفع من 3.7 مليون سائح في 2020، في العام الذي شهد انتشار وباء كوفيد -19، وصل إلى ثمانية ملايين في عام 2021 ، بينما نما الدخل من 4.1 مليار دولار إلى 9.0 مليار دولار على التوالي.

وشكلت السياحة ما يصل إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني قبل جائحة كوفيد -19، وفقًا للبيانات الرسمية.