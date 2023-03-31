الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التعادل السلبى يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب فى الدورى

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين، حيث لم تشهد الكثير من الفرص طوال شوطي اللقاء التي أهدرها لاعبو الفريقين.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر، كما ارتفع رصيد المقاولون العرب عند 33 نقطة في المركز السادس.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو الآتي:

حراسة المرمي : محمد بسام.

خط الدفاع : محمد شكري- رجب نبيل- سيف تقا- أحمد رمضان.

خط الوسط: محمد توني- محمد متولي "كناريا"- محمد عادل.

خط الهجوم : محمود عبد الحفيظ "زلاكة"- أحمد ياسر ريان- ميدو جابر.

أما تشكيل المقاولون العرب فضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: جوزيف أوتشايا- أحمد علاء- فاروقا نور الدين.

خط الوسط: أحمد الشيمي- عمر فتحي- عبد الرحمن خالد "جبنة"- عمر فايد- أحمد عاطف.

خط الهجوم: لويس إدواردو- جون أوكلي.

سيراميكا كليوباترا المقاولون العرب مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب تعادل سلبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«الصفارة».. رواد «السوشيال ميديا» يشيدون بأداء أحمد أمين فى دور البلطجى

راتب خيالى.. تسريب عقد ناصر منسى مهاجم الزمالك (مستند)

وزير الأوقاف: قناة الناس تمتلك خبرات متفردة لها تأثير فى الخارج

البيت الأبيض يعلن دعمه لمتظاهرى فرنسا ضد العنف

حاول الدفاع عن نجلته من التحرش فسقط قتيلًا فى المرج

بالتفاصيل.. خطة فرنسا لترشيد استهلاك المياه: رفع الأسعار وتقليل الاستخدام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو