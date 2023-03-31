التعادل السلبى يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب فى الدورى

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين، حيث لم تشهد الكثير من الفرص طوال شوطي اللقاء التي أهدرها لاعبو الفريقين.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر، كما ارتفع رصيد المقاولون العرب عند 33 نقطة في المركز السادس.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو الآتي:

حراسة المرمي : محمد بسام.

خط الدفاع : محمد شكري- رجب نبيل- سيف تقا- أحمد رمضان.

خط الوسط: محمد توني- محمد متولي "كناريا"- محمد عادل.

خط الهجوم : محمود عبد الحفيظ "زلاكة"- أحمد ياسر ريان- ميدو جابر.

أما تشكيل المقاولون العرب فضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: جوزيف أوتشايا- أحمد علاء- فاروقا نور الدين.

خط الوسط: أحمد الشيمي- عمر فتحي- عبد الرحمن خالد "جبنة"- عمر فايد- أحمد عاطف.

خط الهجوم: لويس إدواردو- جون أوكلي.