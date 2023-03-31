بعد الأسبوع الأول: «ضرب نار» يتصدر مؤشرات بحث «جوجل»

تصدر مسلسل “ضرب نار” للفنانين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز مؤشرات البحث “جوجل” بعد نهاية الأسبوع الأول على عرض العمل الذي انطلق بداية من أول أيام شهر رمضان 2023.

مسلسل ضرب نار

تصدر العمل ترند البحث في موقع جوجل بعد عرض الحلقة الثامنة من العمل الرمضاني الذي يتناول قصة حب مليئة بالعواقب بين جابر الكوماندا “أحمد العوضي” ومهرة “ ياسمين عبدالعزيز”، حيث يجد الثنائي أنفسهم في الكثير من الصراعات من قبل أعداء قصة حبهما.

واستطاع العمل أن يُحدث حالة نجاح كبيرة خلال أيام عرضه، بسبب بعض المشاهد الجماهيرية التي من ضمنها مشهد الكفن بالصعيد ومشهد زواجهما، إضافة إلى بعض المشاهد الأكشن التي ظهر فيها العوضي معتمدا على علمه بعالم الملاكمة.

وحقق العمل نسب مشاهدة كبيرة على مستوى المشاهد التي روج لها أبطال العمل وكذلك القناة العارضة التي وصلت لملايين المشاهدات على يوتيوب وعلى موقع فيسبوك.

مواعيد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل ضرب نار

وتعرض الحلقة التاسعة من “ضرب نار” غدًا في الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من: سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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