الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة.. «مهرة» ترفض السفرللإسكندرية وترقص لـ«الكوماندا»

جابر الكوماندا
جابر الكوماندا

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “ضرب نار”، بظهور والدة أحمد العوضي “صافية” سهير المرشدي، وهي تزرع الأرض ويدوربينها ونجلها الصغير، حوارًا تعبر فيه عن مخاوفها على نجلها الأكبر “جابر الكوماندا”. 

مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة 

وفي مشهد آخر، ترفض “مهرة“ ياسمين عبدالعزيز، السفر إلى الإسكندرية مع زوجها ”الكوماندا“ لخوفها على إخوتها، وهو ما يتفهمه “جابر”، ويطلب منها الرقص على انغام حكمدار الاغنيه الشعبيه عبدالباسط حمودة .

شقيق «مهرة» في خطر 

يستعد “طارق” للسفر إلى الخارج، إلا أن أصدقائه يحاولون إقناعه بالتراجع عن الفكرة نظرًا لخطورتها.

أزمة جديدة داخل المصنع  

تعود “مهرة” للعمل مرة أخرى داخل المصنع، ويحاول "العترة" استفزازها مرة أخرى ويخبرها بأن زواجها من "الكوماندا" لن يستمر طويلًا.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار 

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.
 

وتعرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ملخص أحداث الحلقة 7 من مسلسل «ضرب نار» وموعد الحلقة 8


مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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