الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل الصفارة الحلقة 8| طه الدسوقي يتألق في حكاية البلطجية

الصفارة
الصفارة

عرض قبل قليل، مسلسل الصفارة الحلقة 8 بطولة الفنان أحمد أمين وطه الدسوقي وعدد كبير من النجوم عبر قنوات دي إم سي بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل الصفارة الحلقة 8

لا زالت تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل الصفارة قائمة علي شخصية البلطجي للفنان أحمد أمين، حيث انتهت أحداث الحلقة وهو مازال يبحث عن بلطجية ويتعامل معاهم وهذه هي الشخصية الثالثة لأحمد أمين في مسلسل الصفارة، وتألق الفنان طه الدسوقي في دور شقيق أحمد أمين البلطجي.

أبطال مسلسل الصفارة

يشارك في بطولة مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

وتدور أحداث مسلسل الصفارة حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.

ملخص أحداث مسلسل الصفارة والقنوات الناقلة

يتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان أحمد امين  في 3 أغان جديدة بمسلسل "الصفارة" المنافس في دراما رمضان .

الأغنية الأولى هي تتر مسلسل" الصفارة" الذى يعرض حصريًا على قناة "dmc"، بالمشاركة مع الفنان هشام عباس، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد الكينج والأغنية الثانية بعنوان " اللى يحب بابا " ألحان عزيز الشافعى أيضا وتوزيع تومة، وهناك أغنية ثالثة أيضا ستعرض داخل سياق أحداث المسلسل ألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وهى بعنوان " القرشين".

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