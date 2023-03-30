مدرب المريخ: مواجهة الزمالك غدا ليست ودية.. وسنلعب لتحقيق الفوز

تحدث البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، عن مباراة فريقه أمام الزمالك غدا الجمعة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد ريكاردو على أن المباراة ستكون كبيرة رغم ظروف الفريقين وفشلهما في التأهل للدور ربع النهائي.

ويلاقي الزمالك منافسه المريخ على أرضية استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

وقال ريكاردو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة "المباراة بين فريقين كبار وكلاهما يرغب في الفوز في نهاية مشوار دور المجموعات للبطولة الإفريقية".

وأضاف " قضيت فترة طويلة من عمري داخل مصر وواجهت الزمالك كثيرا وأعرف جيدا قيمته وأنه يلعب للفوز دائما ونحن أيضا نسعى لتحقيق الفوز".

وتابع "قضيت فترة طويلة من عمري داخل مصر في مسيرتي التدريبية، وواجهت فريق الزمالك كثيرا، وأعلم قيمته وأنه يلعب للفوز دائما ونحن أيضا هدفنا الفوز".

وواصل تصريحاته "مباراة الغد ليس مواجهة ودية كما يحاول أن يصورها البعض، وتوليت مهمة تدريب المريخ في وقت قصير قبل البطولة، وحاولت تجهيز اللاعبين بشكل سريع".

وأوضح "لم أتعرض لهزائم ثقيلة، وحاولت تقديم مباريات جيدة، ولم تهتز شباك فريقي سوى 3 مرات فقط، وكل ما حدث هو تجهيز الفريق محليا وإفريقيا للنسخة المقبلة".

وأتم تصريحاته "أي فريق يتمني خوض مبارياته في ملعبه وعدم خوض المريخ لمبارياته في السودان أثر على فريقه، مع تقديره للأشقاء في ليبيا ودعمهم للفريق، وفي خلال ل شهرين أو ثلاثة أشهر سيكون الملعب جاهزًا لاستضافة مباريات المريخ، وكانت هذه مشكلة حقيقة للفريق في مشوراه".