وزير الأوقاف: قناة الناس تمتلك خبرات متفردة لها تأثير فى الخارج

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقناة الناس، مؤكدًا أنها أصبحت مؤثرة بالخارج لأنها تمتلك طاقات متفردة، خاصة فى تجويد القرآن.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال تصريحات له فى أولى ندوات "صالون الغورية الثقافي" الذى يعده ويديره الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أنه لامانع أن يخرج بعض الأفراد بمواهب دينية وإلقاء الدروس داخل المساجد بشرط أن يكون منهجة منهجًا للأمة ليس لتيارات.

فاعليات صندوق التنيمة الثقافية

ونظم قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له عددًا من الفاعليات الثقافية والفنية تبدأ بأولى أمسيات “صالون الغورية الثقافي”، ويستضيف في أولى حلقاته الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويصاحب الصالون فقرة فنية للمديح النبوي تقدمه فرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التوني.