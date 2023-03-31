الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثامنة.. خالد الصاوي يبحث عن طارق لطفي

مذكرات زوج
مذكرات زوج

بدأت الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج، مساء الخميس، عبر قناة CBC في ثامن أيام شهر رمضان 2023، بطولة طارق لطفي والفنانة عائشة بن أحمد، وشغلت اهتمام الكثير من عشاق الدراما الرمضانية 2023.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثامنة 

وفي أحداث الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج أبتعاد طارق لطفي “رؤوف” عن حياته السابقة ويقترب من أصدقائه، ومن بعدها يقوم د.طه عياد (خالد الصاوي) إلى مكان تواجد رؤوف، ليخبره أنه علم مكانه من الأبليكشن الخاص بتسجيل المذكرات.

كما يسأله الدكتور طه عياد عن علاقته بهدى (جيهان الشماشرجي)، ليعلم رؤوف أن مذكراته المسجلة تصل إلى طه ويحتفظ بها.

واستكمالاً للحلقة تقوم نجيبة (سما إبراهيم) بالذهاب إلى شيرين (عائشة بن أحمد) في شركتها، للحديث معها عن المشكلات التي تواجهها هي وزوجها، وتنصحها بمحاولة البحث عن نفسها وتغيير ما يحدث حولها، لتبدأ شيرين الحديث معها.

وتدور أحداث العمل حول رؤوف الذي يجسده (طارق لطفي) الذي يعمل ضابط مراقبة جوية، ويعاني من اضطرابات تؤثر على علاقاته الزوجية والنفسية، العمل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وتدور في إطار 15 حلقة فقط.

مواعيد إعادة عرض مسلسل «مذكرات زوج» الحلقة 8 اليوم الخميس

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

التردد: 11785.
الاستقطاب: الرأسي.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاتجاه: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة:   SD.

أبطال مسلسل “مذكرات زوج”

"مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما إبراهيم، وعمر الشناوي، وسارة الشامي، وعدد كبير من النجوم.

والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعدّ المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي.

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توقعات الحلقة 8 من مسلسل «مذكرات زوج» بطولة طارق لطفي

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وائل لطفي

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