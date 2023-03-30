شغلت توقعات الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي والفنانة عائشة بن أحمد، اهتمام الكثير من عشاق الدراما الرمضانية 2023.

الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج

وتسيطر حالة من القلق والارتباك على “شيرين” خاصة بعد أن راودها حلما ترى فيه “رؤوف” متزوج بـ"مها" ابنه خالته، فتصاب بحالة انهيار، لكنها تستيقظ وتكتشف أنّ ما حدث حلما، لذا تذهب لحماتها لمعرفة هل سيكون هناك بالفعل زواج بين “رؤوف” و"مها" أم لا.

وتدور أحداث العمل حول رؤوف الذي يجسده (طارق لطفي) الذي يعمل ضابط مراقبة جوية، ويعاني من اضطرابات تؤثر على علاقاته الزوجية والنفسية، العمل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وتدور في إطار 15 حلقة فقط.

توقعات الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي

وتنشأ علاقة صداقة وإعجاب بين رؤوف والفتاة التي تعرف عليها بالعرض المسرحي، ويبدأ تغيير طريقة لبسه ويشتري ملابس جديدة ونظارة حديثة، ضمن أحداث الحلقة السابعة من مذكرات زوج.

على جانب آخر من مسلسل مذكرات زوج يلتقي “رؤوف” الفتاة التي تعرف عليها مؤخرًا في العرض المسرحي وتنشأ بينهما صداقة وإعجاب بشخصية رؤوف، فتسأله عن عمله وتعرف منه أنه غير راضٍ عنه: “شكلك مش مبسوط في شغلك” ليرد عليها “ولا في حياتي كلها”.

تعرض الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج، الليلة الساعة 8:45 مساء، والساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد غدًا للمرة الثالثة وذلك الساعة 2:45 ظهرًا.

وحصلت cbc على البث الحصري لحلقات مسلسل مذكرات زوج، من خلال تردد 11785، معدل ترميز 27500، ونايل سات.

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

التردد: 11785.

الاستقطاب: الرأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: SD.

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

التردد: 11785.

الاستقطاب: الرأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل “مذكرات زوج”

"مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما إبراهيم، وعمر الشناوي، وسارة الشامي، وعدد كبير من النجوم.

والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعدّ المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي.