«مذكرات زوج» الحلقة 7.. شيرين تحلم بزواج رؤوف ومها

تبدأ الحلقة السابعة من ﻣﺳﻠﺳل “مذكرات زوج” بحلم يراود الفنانة عائشة بن أحمد “شيرين” في المنام، ترى فيه أن «رؤوف» تزوج «مها» ابنة خالته، لكن سرعان ما تستيقظ من النوم وتكتشف أن ما حدث مجرد حلم.

ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة السابعة

وتذهب «شيرين» لحماتها لتتأكد من عدم زواج «رؤوف» من «مها»، وفي نفس التوقيت تأتي مها لزيارة خالتها، لتعتذر لها عن خروجها مع «رؤوف» وتوضح أن رؤوف هو الذي طلب الخروج معها، فتتضح حسن نيتها لدى «شيرين» وترفض العمل مع «سيف» شقيق «رؤوف» حتى لا تتورط معه في علاقة.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة السابعة

على جانب آخر من مسلسل مذكرات زوج يلتقي «رؤوف» الفتاة التي تعرف عليها مؤخرا في العرض المسرحي وتنشأ بينهما صداقة وإعجاب بشخصية رؤوف، فتسأله عن عمله وتعرف منه أنه غير راضٍ عنه: «شكلك مش مبسوط في شغلك» ليرد عليها «ولا في حياتي كلها».

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

التردد: 11785.

الاستقطاب: الرأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: SD.

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

التردد: 11785.

الاستقطاب: الرأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل «مذكرات زوج»

"مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما إبراهيم، وعمر الشناوي، وسارة الشامي، وعدد كبير من النجوم.

والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعدّ المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي.

مواعيد مسلسل «مذكرات زوج»

يعرض “مذكرات زوج” حصريًا على قناة cbc في المواعيد التالية حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة 1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة "WATCH IT".

بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما في الساعة 11:15 مساءً، وتأتي الإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.