الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

مذكرات زوج الحلقة السابعة.. طارق لطفى يتعرض لأزمة سكر

طارق لطفي
طارق لطفي

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "مذكرات زوج" أحداثًا جديدة تتضمن طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، إذ يتعرض لمعالجة المشكلات الزوجية في منتصف العمر.

ومن ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مذكرات زوج، يستقيظ «رءوف» من نومه لا يتذكر أي شيء بسبب حالة السكر التي انتابته جراء حفل الرقص والغناء الذي شارك فيه، فيخبره صديقه «ياسر» بما فعل لكنه لا يتذكر، ويتحاوران سويًا في أمور الزواج، فيشير «ياسر» إلى زواج «رءوف» الذي حدث مبكرًا بعد تخرجه من الجامعة، ليرد عليه بأن إلحاح والدته كان سببًا في ذلك، وتفعل نفس الأمر مع شقيقه الأصغر «سيف».

أحداث ﻣﺳﻠﺳل "مذكرات زوج" الحلقة السابعة

ويتطرق «ياسر» لأسباب رفضه للزواج وأنه لا يوافق على إلحاح والدته على الزواج، لكنه حينما يقرر الذهاب إليه بصحبة «رءوف» تتحدث والدته معه وتخبره بفائدة الزواج وعلاقة الحب التي جمعتها بزوجها والد «ياسر»، ليكتشف «رءوف» أن الزمن تغير لكنه ما زال مفتقدًا للحب مع زوجته، فيستكمل تسجيل مذكراته التي يرسلها للدكتور «طه عياد» خبير اللايف كوشينج الذي يعالج مشاكله الزوجية.

مذكرات زوج طارق لطفي مسلسل مذكرات زوج مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل مذكرات زوج موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج

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