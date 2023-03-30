الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 29

مواعيد مباريات الدوري
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 29

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 29 والتي تنطلق يوم السبت المقبل الأول من شهر أبريل القادم، وتضم عدد من المباريات الهامة، أبرزها لقاء مانشستر سيتي وليفربول حيث تشهد عمليات البحث عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 29 على محرك "جوجل" العالمي رواجاً كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 29 

مانشستر سيتي وليفربول 

وتنطلق المباراة المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول ضمن منافسات الأسبوع الـ 29 من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة من مساء يوم السبت المقبل الأول من شهر أبريل 2023 وفي تمام 2:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 12:30 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب ويستضيف اللقاء استاد الاتحاد.

بورنموث وفولهام

وضمن مباريات الجولة الـ 29 للدوري الإنجليزي الممتاز مباراة فريقي بورنموث وفولهام والتي تنطلق في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

نوتينجهام فورست وولفرهامبتون

ويخوض فريق نوتنجهام فورست وولفرهامبتون في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف وفي تمام الساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة من مساء يوم السبت المقبل.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-3-2023 لكرة القدم واليد للمحترفين والقنوات الناقلة

كريستال بالاس وليستر سيتي

كما يواجه فريق كريستال بالاس ونظيره ليستر سيتي يوم السبت المقبل في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة.

أرسنال وليدز

ويستضيف ملعب الإمارات المباراة المرتقبة بين فريقي أرسنال و ليدز يوم السبت في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

برايتون وبرينتفورد

كما يتواجه فريق برايتون ونظيره برينتفورد في الجولة الحالية في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة من مساء يوم السبت المقبل.

تشيلسي واستون فيلا

كما تقام المباراة المرتقبة بين فريقي تشيلسي واستون فيلا في تمام الساعة 6:30 مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

وست هام وساوثهامبتون

كما يستأنف فريق توتنهام وساوثهامبتون مباريات الجولة 29 من الدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد الثاني من شهر أبريل المقبل حيث تنطلق المباراه فى تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد

وفي تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة تنطلق المباراة المرتقبة بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد من مساء يوم الأحد المقبل.

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إيفرتون وتوتنهام

ويختتم فريقي توتنهام وإيفرتون مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز يوم الإثنين المقبل الثالث من شهر أبريل القادم تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 9:00  مساء بتوقيت القاهرة.

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