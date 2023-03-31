محلل سياسى: على أمريكا احترام عقول الشعب الروسى

قال الدكتور محمود الأفندي، أكاديمي ومحلل سياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسير الآن على قدم وساق لكسب المسابقة الإعلامية التي تقوم بها ضد الجانب الروسي، حيث يتم أخذ المواقف الروسية للتعبير على تجرد روسيا من بنود حقوق الإنسان المتعارف عليه.

وأكد الدكتور محمود الأفندي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم اعتقال صحفي بجريدة "وول ستريت جورنال" بروسيا بتهمة التجسس لصالح الجانب الأمريكي، ومصير هذا الصحفي سيكون السجن لمدة لا تقل عن 25 سنة مع الأشغال الشاقة.

وأضاف في حديثه، أنه على الولايات المتحدة الأمريكية استخدام الأساليب الحربية العلمية والتكتيكية بدلًا من تلك المحاولات التقليدية، أي يجب على أمريكا احترام عقول الشعب الروسي أكثر من ذلك.