الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

طارق لطفى يرجع لحياته الطبيعية فى مسلسل «مذكرات زوج» الحلقة 8

مذكرات زوج
مذكرات زوج

شهدت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 8 اهتمام الكثير من متابعي الدراما الرمضانية 2023، على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا.

وبدأ منذ قليل عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 8 بطولة طارق لطفي، لمعرفة الحد الذي ستصل إليه الخلافات والمشاكل بين شيرين ورؤوف، وذلك بعدما شهدت الحلقات الماضية قرار رؤوف بترك منزل الزوجية والسكن في فندق والاستمرار في حياته بطريقة مختلفة.

وبدأ “طارق لطفي” رؤوف في استكمال حياته الجديدة بعيدا عن منزله وأسرته بعد كثرة الخلافات الزوجية وترك منزله.

ورجع  رؤوف لحياته القديمة مع أصدقائه من خلال ممارسة التمارين الرياضية برفقة ياسر (إدوارد)، وفهمي (أسامة أبو العطا) وتأتي إليه هدى (جيهان الشماشرجي) وتخبره بأنها معجبة به، ليرد عليها أنه لا يحتاج للابتعاد عنها.

وتدور أحداث المسلسل حول رؤوف الذي يجسده (طارق لطفي) الذي يعمل ضابط مراقبة جوية، ويعاني من اضطرابات تؤثر على علاقاته الزوجية، ويترك زوجته وأولاده، من أجل قضاء حياته بشكل حر، العمل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وتدور في إطار 15 حلقة فقط.

موعد عرض الحلقة 8 من «مذكرات زوج»

تعرض الحلقة 8 من مسلسل «مذكرات زوج» يوميا خلال شهر رمضان، عبر قناة cbc الساعة 8:45 مساءً، وتعاد في تمام 2:45 بعد منتصف الليل، واليوم التالي في تمام 2:45 ظهرا.

مسلسل «مذكرات زوج»

يشارك في «مذكرات زوج» بجانب طارق لطفي نخبة من النجوم أبرزهم: خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، سماء إبراهيم، علي الطيب، نور النبوي، هناء الشوربجي، فرح يوسف، إدوار.

والجدير بالذكر، تتوالى وتيرة الأحداث في الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، الذي يعرض على شبكة قنوات cbc منذ بداية رمضان، ويتناول المسلسل قضية اجتماعية تتناسب مع جميع أفراد الأسرة.

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