الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

«كيم كربشين السيدة».. مشاجرة جديدة بين ثريا ودلال في الحلقة 8 من «جعفر العمدة»

ثريا ودلال
ثريا ودلال

نشبت مشاجرة جديدة بين إيمان العاصي الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان ومنة فضالي الزوجة الثالثة بعدما طلق في الحلقات السابقة مي كساب الزوجة الأولى له، وذلك خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “جعفر العمدة”.

وقالت منة فضالي: "يا خوفي ليطلقنا زيها ويطلعنا فوق بشنطتنا بقى جعفر العمدة يطلق حد من مراتته، ما صحيح البنت حلوة وجميلة وتتحب" لترد عليها العاصي: "لا يا حبيبتي دي أحلى منك أنتي بس أنا أحلى واحدة في السيدة".

لترد عليها منة فضالي: "ماشي يا كيم كربشين السيدة عايزة تقنعيني أن عايدة اللي مش من السيدة الأحلى منك هتفضلي أهم واحدة عند جعفر دا مش حقيقي انتي كدة بقيتي تاني واحدة في قلب جعفر لأن الأولى عايدة".

جعفر العمدة مسلسل درامي اجتماعي بطولة النجم محمد رمضان ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وسبق وتعاون محمد رمضان والمخرج محمد سامي في عدد من الأعمال الناجحة  منها مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.

وتدور أحداثه داخل حي السيدة زينب حول تاجر لديه شركة مقاولات ومتزوج من ٣ سيدات ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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