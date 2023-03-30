الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

بينهما شقيقان.. أسماء المصابين في حادث طريق الإسماعيلية بورسعيد

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

استقبلت مستشفى طوارئ أبو خليفة -التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية- بالإسماعيلية 8 مصابين بينهما شقيقان في حادث انقلاب ميكروباص أمام مدخل قرية أبو خليفة على طريق القنطرة غرب بورسعيد.

وكشفت مصادر لـ“الدستور” اسماء المصابين وهم "تامر مرسي شعبان، 55 سنة، ومقيم في القاهرة، عماد حمدي محمد 37 سنة ومقيم في طوخ، سيد حامد سيد 35 سنة، ومقيم في طوخ، مردة ناصر موسى 30 سنة ومقيمة في المرج، منه الله طارق احمد 21 ومقيمة في مدينه نصر، زياد عماد جمال 10 سنوات ومقيم في المرج، ادم عماد جمال 6 سنوات، ومقيم في المرج روماني صبري صبري 27 سنة ومقيم في القنطرة غرب. 

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الاسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام مدخل قرية أبو خليفة على طريق القنطرة غرب بورسعيد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بعدد من سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا، تم نقل 8 مصابين لمستشفى طوارئ أبو خليفة -التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية- فيما رفض 5 أشخاص النقل للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

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