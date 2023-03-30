الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الحشيش بالجيزة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، بمعاقبة شخصين، بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في الحشيش، وتغريمهم 100 ألف جنيه، كما عاقبتهما بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامهما بتعاطي جوهر مخدر فى القضية رقم 16919 لسنة 2021 جنايات أول مدينة نصر.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة الى محكمة الجنايات أن المتهمين "هشام.إ"، و"معتصم.م"، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهري مخدر الحشيش والإندازول في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش بغير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكدت التحريات في أمر الإحالة، أنه نفاذًا للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهمين، انتقل إلى حيث أيقن تواجدهما فوجدهما يستقلان سيارة متوقفة بالطريق العام فتوجه نحوهما فاشتم رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر داخل السيارة، وأبصرهما يتبادلان تدخين سيجارة مشتعلة تنبعث منها تلك الرائحة، وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على 4 أكياس تحتوي على جوهر الإندازول المخدر، كما عثر مع الثاني على 7 قطع لجوهر مخدر الحشيش.

محكمة جنايات شخصين السجن 5 سنوات الاتجار الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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