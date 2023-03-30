الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بالأرقام.. اعرف قيمة معاشك بعد الزيادة وهذا الحد الأقصى لزيادة المعاش

معاشات
معاشات

قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إن صرف معاشات أبريل ستتم السبت المقبل، مؤكدة أنّ الصرف يتم من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فورى ومحافظ الهواتف المحمولة، مشيرة إلى أن الزيادة سيتم صرفها لنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش.

الحد الأقصى لزيادة المعاش

ومع اقتراب صرف معاشات أبريل التي ستجرى السبت المقبل، أكدت هيئة التأمينات أن الحد الأقصى لزيادة المعاشات سيبلغ 1635 جنيهًا، فيما يبلغ الحد الأدنى لزيادة المعاشات  170 جنيهاً، مؤكدة أن التكلفة السنوية للزيادة تقدر بـ55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

أماكن ومواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الاستثنائية

كيف تحسب قيمة زيادة المعاشات؟

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنه يتم حساب قيمة زيادة المعاشات 2023 للمواطن، من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%.

- أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 1800 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيهًا.

- أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 1900 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2185 جنيهًا.

 - أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 2000 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 2300 جنيه.

- أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 2100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2415 جنيهًا.

-  أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 2200 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 2530 جنيهًا.

- أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيهًا.

 - أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 2500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2875 جنيهًا.

- أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 2800 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3220 جنيهًا.

- أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 2900 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3335 جنيهاً.

- أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 3000 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 3450 جنيهًا.

- أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 3100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 3565 جنيهًا.

- أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 3200 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3680 جنيهًا.

- أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 3500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4025 جنيهًا.

- أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600 جنيه.

- أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 4500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5175 جنيهًا.

- أكدت هيئة التأمينات أن من يتقاضى 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750 جنيهًا.

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