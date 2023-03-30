الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تبرز جهود الدولة في تطوير أماكن الاحتجاز وتشريعات حماية السجناء ( إنفوجراف)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «إنفوجراف» حول  تطوير الدولة المصرية أماكن الاحتجاز  وأبرز تشريعات حماية السجناء، يأتي ردًا على التقرير النصف سنوي المقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات.

 

 

نائبة التنسيقية: ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من الثروة البشرية وتأهيلهم ضرورة

في سياق آخر، قالت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب النظر إلى أن ذوى الإعاقة جزء لا يتجزأ من الثروة البشرية المصرية، ويجب العمل على تأهيلهم وتدريبهم قدر الإمكان، متابعة: "لأن تركها معطلة ستكون معطلة ومُعطلة، لأن ذوي الإعاقة لا يعتمد على نفسه يحتاج من يقدم له يد العون، لذلك لابد من حل كافة المعوقات التي تواجههم ورعايتهم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم، بشأن ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وتطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وأضافت نائبة التنسيقية، أن تقديم الخدمات لذوى الإعاقة من قبل الجهات الحكومية أمر يحتاج لمراجعة، متابعة: "وجود الجهات الحكومية لتقديم الخدمة للمواطن وليس لممارسة السلطة عليه، ويجب أن تكون هناك معايير لتقديم الخدمة ورقابة ومتابعة لتقديم هذه الخدمة".

وأشارت النائبة نهى زكي، إلى أن الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على كارت الخدمات المتكاملة الجميع أجمع أنه لا يعمل، متسائلة: أين الجهات المسئولة عن هذا الموقع؟، ويجب أن يكون هناك قياس لجودة الخدمة، فذوى الإعاقة أكثر احتياجا لمراعاة ظروفهم.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين انفوجراف الدولة المصرية أماكن الاحتجاز حماية السجناء تشريعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 2%

السجن 5 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الحشيش بالجيزة

«الأرصاد» توضح موعد ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذير من التقلبات الجوية

«الكبير أوي 7» الحلقة 8.. أحمد السقا يجد علاج لغمزة نفادي

ربع مليون وجبة.. أكبر مائدة بالإسكندرية ترسم «الفرحة» على وجوه الصائمين برمضان

قصة صورة «كفن الميكروباص».. الشرطة تضبط السائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «٢»

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن