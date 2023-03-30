«تنسيقية الأحزاب» تبرز جهود الدولة في تطوير أماكن الاحتجاز وتشريعات حماية السجناء ( إنفوجراف)

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «إنفوجراف» حول تطوير الدولة المصرية أماكن الاحتجاز وأبرز تشريعات حماية السجناء، يأتي ردًا على التقرير النصف سنوي المقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات.

نائبة التنسيقية: ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من الثروة البشرية وتأهيلهم ضرورة

في سياق آخر، قالت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب النظر إلى أن ذوى الإعاقة جزء لا يتجزأ من الثروة البشرية المصرية، ويجب العمل على تأهيلهم وتدريبهم قدر الإمكان، متابعة: "لأن تركها معطلة ستكون معطلة ومُعطلة، لأن ذوي الإعاقة لا يعتمد على نفسه يحتاج من يقدم له يد العون، لذلك لابد من حل كافة المعوقات التي تواجههم ورعايتهم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم، بشأن ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وتطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وأضافت نائبة التنسيقية، أن تقديم الخدمات لذوى الإعاقة من قبل الجهات الحكومية أمر يحتاج لمراجعة، متابعة: "وجود الجهات الحكومية لتقديم الخدمة للمواطن وليس لممارسة السلطة عليه، ويجب أن تكون هناك معايير لتقديم الخدمة ورقابة ومتابعة لتقديم هذه الخدمة".

وأشارت النائبة نهى زكي، إلى أن الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على كارت الخدمات المتكاملة الجميع أجمع أنه لا يعمل، متسائلة: أين الجهات المسئولة عن هذا الموقع؟، ويجب أن يكون هناك قياس لجودة الخدمة، فذوى الإعاقة أكثر احتياجا لمراعاة ظروفهم.