الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد عيد: «مبحبش أقرأ تعليقات السوشيال ميديا عليا فيها كسر خواطر»

عيد
عيد

قال الفنان أحمد عيد، إن أسرته كانت لها أثر كبير في تكوين شخصيته، ولكن لم يكن لها أثر على شخصيته الفنية، خاصة أنه هو صاحب قرار اختيار الدخول لعالم الفن.

وتابع في تصريحاته صحفية، أن هناك الكثير من الشخصيات التي أثرت عليه خلال مسيرته، وقال: "كان في مدرس في قريتي كنت اجتهدت في المادة علشانه بسبب أخلاقه، ولذلك أثر عليا".

وكشف أحمد عيد عن حلم يصعب تحقيقه الآن، قائلاً: "كان عندي طموح أني أعمل شخصية ريفية بس أنا كبرت عليها خلاص ممكن أعملها عمل إذاعي"، رافضاً ذكر أي تفاصيل عنها.

وعن علاقته بالسوشيال ميديا، قال: "أنا بعيد عن السوشيال ميديا ولا أحب أقرا التعليقات اللي عليا".

وأكمل: "السوشيال ميديا فيها كسر خواطر للناس، يعني إيه السبب وراء انك تدخل تشتم أو تقول رأي سلبي، السوشيال ميديا مقلقة بالنسبة لي".

وتابع: "السوشيال ميديا أثرت عليا في إنها جعلتني أبعد عنها".

وقال أحمد عيد على الرغم من الجانب السلبي للسوشيال ميديا هناك جزء بسيط منها به جانب إيجابي، قائلاً: "وجودي في مهرجان الرياض في السعودية كان له تفاعل إيجابي كبير عليا على السوشيال ميديا وعلى ظهوري وأن الجمهور يسأل عن أسباب ابتعادي عن الفن".

تعليقات السوشيال ميديا الفنان أحمد عيد مهرجان الرياض لسوشيال ميديا وعلى

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