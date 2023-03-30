قصة صورة «كفن الميكروباص».. الشرطة تضبط السائق

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة سائق سيارة ميكروباص وضع كفنا أبيض اللون لـ طفل" وعليه لون أحمر يشبه الدماء بمنطقة الخليفة.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تم التقاطها من سيارة تسير خلف سيارة ميكروباص بيضاء، ويظهر في الصورة سيارة ميكروباص معلق خلفها كفن أبيض اللون لطفل وعليه لون أحمر يشبه الدماء.

وبالفحص تبين أن الواقعة تمت بمنطقة الخليفة بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تخويف الأطفال لعدم ركوب السيارة من الخلف.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.