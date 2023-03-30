الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قصة صورة «كفن الميكروباص».. الشرطة تضبط السائق

جريدة الدستور

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة سائق سيارة ميكروباص وضع كفنا أبيض اللون لـ طفل" وعليه لون أحمر يشبه الدماء بمنطقة الخليفة.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تم التقاطها من سيارة تسير خلف سيارة ميكروباص بيضاء، ويظهر في الصورة سيارة ميكروباص معلق خلفها كفن أبيض اللون لطفل وعليه لون أحمر يشبه الدماء.

 

وبالفحص تبين أن الواقعة تمت بمنطقة الخليفة بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تخويف الأطفال لعدم ركوب السيارة من الخلف.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

الأجهزة الأمنية القاهرة سائق سيارة ميكروباص كفنا أبيض طفل الخليفة

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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