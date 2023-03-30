الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعرف على التحويلات المرورية عقب غلق كوبري جاردنيا بطريق السويس

جريدة الدستور

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع بدء تنفيذ بعض أعمال الصيانة لكل من:

- كوبري جاردنيا المار أعلى طريق السويس القادم من طريق السويس اتجاه مناطق ميدان جاردنيا: إجراء الغلق الكلى للكوبري اعتبارا من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 31 مارس وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 2 أبريل.

- كوبري جاردنيا المار أعلى طريق السويس القادم من ميدان جاردنيا اتجاه طريق السويس ومناطق مصر الجديدة: إجراء الغلق الكلى للكوبري اعتبارا من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 7 أبريل وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 9 أبريل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية كثافات مرورية حركة المرور اعمال الصيانة

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