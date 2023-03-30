ضبط منظفات ومواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط عدد ٢٠٥ عبوات سجائر أجنبية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط أحد محلات السوبر ماركت وبه كمية تقدر بـ٣٥٠ عبوة من المنظفات والمبيدات والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

كما أسفرت الحملات عن تحرير ٥٧ محضرًا تموينيًا، منها ٧ محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر بيع أزيد من السعر، وعدد ١٢ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٣ محاضر استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون، ومحضر سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، ومحضر عدم الإعلان عن المخازن.

وفيما يخص الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير عدد ٥ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٣ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٧ محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ١٤ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن.