خطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر مارس وابريل

يستطيع الحاصلون على معاش تكافل وكرامة الاستعلام بالرقم القومي عن مواعيد صرف المعاشات الخاصة بهم من خلال الرابط الالكتروني الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك.

معاشات تكافل وكرامة

ويحصل أصحاب معاشات تكافل وكرامة على المعاش بالزيادة الجديدة التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنبسة 25% ، مع قرارة بزيادة رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر مارس وابريل .

موعد صرف معاشات شهر ابريل

يحصل المستفيدون من معاشات تكافل وكرامة عليه في منتصف كل شهر ميلادي، فتم صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس في 15 مارس الجاري، بينما يحصلون على معاشات شهر ابريل في 15 ابريل المقبل .

ويستطيع الراغبون في اجراء استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر ابريل بالصغط على الرابط التالي من هنا، وهو نفس الرابط الذي يستطيعون تقديم شكاوى تكافل وكرامة من خلاله باستخدام الرقم القومي ثم الضغط على زر شكاوى .

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة وفق الشروط التي أعلنتها مسبقًا ، وعلى الراغبين في الحصول على المعاش التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

بالإضافة إلى صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة اقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.