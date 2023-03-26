موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة في أبريل القادم، يبحث العديد من المواطنين المستفيدين من المعاشات عن موعد صرفها بالتزامن مع بدأ شهر رمضان المبارك، فشهد محرك "جوجل" بحث بكلمات موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة في أبريل القادم.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة في أبريل القادم

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر أبريل للعام 2023، والتي من المفترض أن تبدأ من السبت القادم الموافق الأول من أبريل، والتي تتضمن الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من شهر أبريل 2023، لأصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 10 ملايين و920 ألفًا و376 مواطنًا، و يصرفون المعاشات من خلال 9 آلاف و496 منفذًا لصرف المعاشات موزعين على كافة أنحاء الجمهورية.

حساب المعاشات بعد الزيادة الجديدة في أبريل 2023

- من يحصل على 1500 جنيه يتقاضى بعد زيادة المعاشات 1725 جنيها.

- من يحصل على 2000 جنيه، يتقاضى بعد الزيادة 2300 جنيه.

- من يحصل على 2500 جنيه معاش، يتقاضي بعد الزيادة 2875 جنيها.

- من يحصل على 3000 جنيه معاش، يتقاضى بعد الزيادة 3450 جنيها.

- من يحصل على 3500 جنيه معاش، يتقاضي معاشه بعد الزيادة 4025 جنيها.

- من يحصل على 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600 جنيه.

- من يحصل على 4500 جنيه معاش، يتقاضي معاشه بعد الزيادة 5175 جنيها.

- من يحصل على 5000 جنيه، يتقاضي معاشه بعد الزيادة 5750 جنيها.

الحد الأدني للمعاشات

الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للمعاشات قبل تطبيق الزيادة الجديدة كان بقيمة 1105 جنيهات، والحد الأقصى بقيمة 8720 جنيها، ومن المفترض أن تضاف إليهم نسبة 15%، فيصبح الحد الأدنى بقيمة 1270 جنيها، و الأقصى بقيمة 10355 جنيها.