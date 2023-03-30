الكشف على 114 مريضًا من غير القادرين ضمن قافلة طبية بالفيوم (صور)

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الفيوم، اليوم الخميس، في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 114 مريضًا من غير القادرين.

وقالت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، إن القافلة بدأت في الساعة التاسعة صباحأ الى الساعة الثانية ظهرًا، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين من قريتي شكشوك وجبر مركز إبشواى، وقرية الصعايدة مركز يوسف الصديق، وبجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة الى صرف العلاج اللازم.

وأشارت إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

من جانبه أكد ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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