محافظ بورسعيد يتابع العمل بمحطة تسمين الماشية ومجزر المحافظة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل بمجزر المحافظة، كما تفقد سير العمل بمحطة تسمين الماشية، وذلك لمتابعة مستجدات العمل داخل المجازر الحكومية بالمحافظة، رافقه خلالها أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، ومدير محطة تسمين الماشية، ومدير مجزر بورسعيد.

وتابع محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي تتم بمجزر القابوطي للتيسير على كل من يتعامل معة وتجهيز عنابر الذبح والتأكد من تواجد المياه بصفة دائمة داخل المجزر.

وخلال تفقده سير العمل داخل محطة تسمين الماشية، اطلع محافظ بورسعيد على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة، أكد اللواء عادل الغضبان أن محطة تسمين الماشية ستشهد توفير مزيد من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وباوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من ابناء المحافظة خلال الفترة القادمة، فضلا عن توفير اللحوم البلدي في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة، وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية لتوفير طلبات المواطنين من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.

IMG-20230330-WA0067

IMG-20230330-WA0066

IMG-20230330-WA0062

IMG-20230330-WA0063

IMG-20230330-WA0064

IMG-20230330-WA0065

IMG-20230330-WA0061