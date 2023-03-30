بدء صرف «تموين أبريل» لـ64 مليون مواطن السبت

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد غد السبت، صرف مقررات أبريل 2023 عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة، بالإضافة إلى الحزمة الثامنة من الدعم الاستثنائي لصالح 36 مليون فرد من الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الوزارة ثبات أسعار المقررات التموينية في ظل جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين دون زيادة أعباء جديدة على المواطنين.

التموين: ياميش رمضان في المجمعات بأسعار أقل 20% عن الأسواق

كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الياميش بفروع المجمعات الاستهلاكية في بأسعار أقل من 20% عن مثيلاتها في السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وقال المهندس عادل رشدي، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، انه تم توفير كميات ضخمة في فروعها المنتشرة في القاهرة والجيزة بعدد 314 فرعا، لافتا إلى أن المنتجات المعروضة جزء منها محلي وأخر مستورد من سوريا وأمريكا وإسبانيا وبلغاريا وقبرص وتركيا.