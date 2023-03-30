الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بحضور رئيس مجلس الشيوخ

أمين عام «حماة الوطن» يشارك فى حفل إفطار حزب مستقبل وطن

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير يشارك في حفل إفطار حزب مستقبل وطن

شارك النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، في حفل إفطار حزب مستقبل وطن، بحضور المستشارعبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، بحضور كوكبة من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ووجه اللواء طارق نصير، رسالة شكر وتقدير لقيادات حزب مستقبل وطن على الدعوة الكريمة، متمنيًا لمصرنا الحبيبية مزيدًا من التقدم والازدهار والرخاء، تحت القيادة الرشيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي وقت سابق من بداية شهر رمضان، نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كل وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانًا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

كما يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي ينتهجه حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

وقدم الحزب مع بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن وجبات ساخنة عائلية تم توزيعها في بيوت وتجمعات الأكثر احتياجًا، بجانب تقديم وجبات إفطار في مائدة رمضانية بمقر النائب حماد موسى، أمين الحزب بالمحافظة، وبلغ عدد الوجبات ما يقارب الـ250 وجبة يوميًا استفاد منها ما يزيد على الـ4 آلاف مواطن.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب قام بتوزيع آلاف كراتين الخير في قرى ومراكز محافظة الإسماعيلية بجانب توزيع اللحوم الطازجة يوميًا للأكثر احتياجًا.

النائب اللواء طارق نصير حزب حماة الوطن عضو البرلمان العربي المستشارعبدالوهاب عبدالرازق حزب مستقبل وطن رئيس مجلس الشيوخ

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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