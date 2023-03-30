رمضان 2023| هل يجوز الصيام بدون صلاة؟

هل يجوز الصيام بدون صلاة؟!؛ سؤال تردد بكثرة خلال الآونة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث "جوجل"، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، عن هل يجوز الصيام بدون صلاة؟، إذ أنه من الأمور التي تشغل بال عموم المسلمين، حيث أن هناك من يتكاسلون عن الصلاة ولا يؤدونها عن عمد، فيما يصومون رمضان، وإذا كانت الفريضتان أركانًا فهنا ينبغي أن يعرف كل تارك للصلاة هل يجوز الصيام بدون صلاة وبصيغة أخرى هل صيامه بدون صلاة مقبول؟.

هل يجوز الصيام بدون صلاة؟

قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، فمن صام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة، منوهة بأن القبول يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن الصيام غير مقرون بالصلاة ومع ذلك يجب أن نحافظ على صلاتنا.

وفي إجابتها على سؤال "هل يجوز الصيام بدون صلاة وما حكم الشرع فيمن صام ولم يصل، هل صومه مقبول؟"، أكدت دار الإفتاء، أن الصلاة عماد الدين، ولا يجوز لمسلمٍ تركُها، منوهة بأنه اشتد وعيد الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.

رأي الإفتاء في صحة صيام من لم يصلي

ونبّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى أن من لا يصلي متعمدًا أو تكاسلاً في رمضان، ففي هذه الحالة صومه صحيح لأنه أتي بالشروط والأركان اللازمة لصحة الصوم، أما القبول فهو من عند الله تعالى.

وفي إجابته عن سؤال: "هل الصيام بدون صلاة مقبول، ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي؛ هل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا؟"، أوضح مفتي لجمهورية، أن مسألة هل يقبل الصوم بدون صلاة أم لا، فلا أعلم.

وتابع: لذا ينبغي التقرب إلى الله تعالى بالصوم والصلاة وغيرها من الطاعات حتى تتكامل هذه الطاعات فتُقبل هذه الأعمال، من هنا ينبغي الإتيان بها والاكتمال، ويجب على كلِّ مسلم أنْ يؤدي جميع الفرائض التي فرضها الله عليه؛ حتى يصلَ إلى تمام الرضا والرحمة من الله.

وأضاف: وتكون صلته بالله أوثق، فمَنْ صام ولم يُصَلِّ سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه؛ كما أنَّ عليه وزر ترك الصلاة، ويلقى جزاءه عند الله، وممَّا لا شك فيه أنَّ ثواب الصائم المُؤَدِّي لجميع الفرائض، والمُلْتَزِم لحدود الله أفضلُ من ثواب غيره.

وأفاد بأنه يجب أن ننوي صيام شهر رمضان كاملاً من أول ليلة بعد ثبوت الرؤية، وتغني هذه النية عن تجديد النية كل ليلة، لكن يفضل تجديد نية الصيام كل ليلة قبل الفجر حسب آراء الفقهاء.

حكم الصيام بدون صلاة

وفي إجابته على سؤال "هل يجوز الصيام بدون صلاة؟!"، أكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية النهار، أن الصلاة ركن والصيام ركن، مشيرًا إلى ان الاسلام بني علي خمسة اركان، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان".

وحول حكم صيام من لا يصلي يؤكد هاشم أن الصيام لا يكون باطلا، مؤكدًا أن الصيام والصلاة كل منهما له ثواب، ويجوز للإنسان أن يصوم دون أن يصلي.

الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أكد أن الصيام بدون صلاة صحيح؛ فلا يحاسب عليه يوم القيامة، ولا يقال له: "قد أفطرت شهر رمضان عامدًا بدون عذر"؛ فإنه سيقول: "صمت يا رب".

وأوضح الدكتور على جمعة، عبر منشور له في صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن صيام الشخص صحيح وإن كان لا يصلي ويكذب ويرتشي إلى غير ذلك من المعاصي، منوهًا إلى أن الذي لا يصلي يرتكب جريمة كبرى وبلية عظمى سيحاسب عليها وتؤثر على قبول أعماله؛ فكل عمل ابن آدم له وجهان، أحدهما: تسقط به الفريضة، والآخر: يثاب عليها ويعطى الأجر، لافتًا: "يوجد أناس ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش".

وأكمل المفتي السابق أن مسألة الصحة أمر والقبول والأجر والثواب أمر آخر، فمن سرق زجاجة ماء يتوضأ بها على سبيل المثال؛ وضوؤه صحيح ومن ثم صلاته وإن كان مطالبًا برد ما سرقه مع الاستغفار؛ فإذا لم يفعل فهو ظالم وسيحاسب على ذلك يوم القيامة، في نفس الوقت سقطت عنه الفريضة؛ فلا يعيدها.