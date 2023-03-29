الموز والبرتقال.. تعرف على أفضل الفواكه لحمايتك من العطش أثناء الصيام

يبحث الصائمون عن الفواكه والخضروات المفيدة لتكون هي مصدر المياه داخل الجسم والتعويض الأكيد لصيام أكثر من 13 ساعة يوميًا، لذا يوضح موقع hindustantimes بعض الفواكة التي من شأنها أن تساعد في إمداد الجسم بالطاقة والمياه التى يحتاجها ليكون في النهاية قادر على صيام هذه الفترة ولا يتعرض لأي مشاكل صحية خلال الصيام، بالإضافة للفوائد والمعادن والفيتامينات التى تحملها مثل هذه الفواكة.

1. البطيخ

يعتبر الترطيب الكافي أمرًا مهمًا للغاية أثناء الصيام خلال Navratri والبطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء. يأتي في فئة الأطعمة المرطبة التي يمكن أن تمنع الجفاف، حيث يحتوي على 90 في المائة من الماء ولا يساعدك فقط على البقاء رطبًا ولكن أيضًا الشعور بالشبع لفترة طويلة.

2. الموز

للحد من تناول السعرات الحرارية ومنع الأكل بشراهة، يعتبر الموز فاكهة مستهلكة على نطاق واسع. يعزز طاقتك ويقلل من آلام الجوع. هذه مصدر جيد للألياف والبوتاسيوم وفيتامين B6 بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة.

3. التفاح

هذه واحدة من الفواكه التي تجعلك تشعر بالرضا العقلي، وهي غنية بالألياف وتجعل بطنك ممتلئًا. يساعد التفاح أيضًا في مراقبة نسبة السكر في الدم. هذه الفاكهة صديقة للمعدة لأنها تمنع الإمساك أثناء الصيام.

4. الفراولة

تحتوي على 91 في المائة من الماء. أغنى مصدر لفيتامين ج والأنتيسيانين اللذين يساعدان في بناء المناعة والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا وغيرها، وهي مصدر ممتاز لتوفير الطاقة الفورية.

5. البرتقال

يعد مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، ويمكن للبرتقال أن يصنع المعجزات لطاقتك ومناعتك.. تساعد الألياف الموجودة في البرتقال في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، مما يجعل الفاكهة وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري، يمكن أن يساعد السكر الطبيعي الموجود في البرتقال - الفركتوز، في الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد بعد تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الألياف في علاج الإمساك إلى حد كبير.