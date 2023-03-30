600 متسابق فى المسابقة السنوية فى حفظ القرآن الكريم بدكرنس

انطلقت المسابقة السنوية الكبرى فى حفظ القرآن الكريم رقم 31 بمراكز الشباب بإدارة شباب دكرنس، والتي ينظمها قسم الشباب فى رابع أيام المسابقة اليوم الأربعاء، فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

تتضمن المسابقة السنوية الكبرى فى حفظ القرآن الكريم الاختبارات في حفظ القرآن كاملا - ثلاث أرباع القرآن - نصف القرآن _ ربع للقران الكريم.

وبدأت فعاليات المسابقة والاختبارات من اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الثاني عشر من شهر رمضان الكريم، بمشاركة عدد 35 مركز شباب، وفى نهاية شهر رمضان الكريم سيتم عمل حفل لتكريم أوائل حفظة القرآن الكريم، بمراكز الشباب المشاركة يوم 26 مارس 2023.

تجري الاختبارات اليوم بالمسابقة السنوية الكبرى لحفظ القرآن الكريم بمراكز الشباب الآتية:(️ مركز شباب منيه مجاهد، ومركز شباب المحمودية، ومركز شباب عزب اشمون )، بإجمالي عدد المتقدمين للمسابقة في اليوم الرابع بالمراكز السابق ذكرها " 600 " متسابق ومتسابقة، ويقوم باختبار المتسابقين مشايخ من الأزهر الشريف، وأوقاف دكرنس.



وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على أن مراكز الشباب بالدقهلية تشهد فعاليات ومبادرات وأنشطة وبرامج متنوعة كثيفة تقام على مدار شهر رمضان المبارك، لخدمة النشء والشباب وأعضاء مراكز الشباب، وكذلك وجود أفكار ومبادرات مبتكرة وجديدة داخل مراكز الشباب، فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعم من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

جرى تنفيذ فعاليات المسابقة والاختبارات اليوم بإشراف ولاء مهنى رئيس قسم الشباب، و محمد عويضة، وإيناس عيد العظيم، وآيات مسعود بالإدارة، ومديري المراكز المشاركة، تحية تقدير واحترام لهم على ما بذلوه اليوم وهم: مجدى حمدينو مدير مركز شباب المحمودية، وأشرف ربيع مدير مركز شباب منية مجاهد، و ياسمين الحسينى مدير مركز شباب عزب اشمون.

يأتي تنفيذ المسابقة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة مجدى عبد السلام مدير إدارة شباب دكرنس.

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