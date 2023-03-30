أجواء شديدة البرودة اليوم وغدًا.. وأمطار ورياح

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقس، محذرة فيه وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس حتى الجمعة المقبل، وأن البلاد تشهد أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا وحتى الساعات الأولى من الصباح.

وتابع خبراء الأرصاد الجوية أنه بداية من يوم السبت وحتى الثلاثاء تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا على درجات الحرارة يبلغ ذروته يومي الإثنين والثلاثاء، وترتفع الحرارة ما بين 17 و18 درجة، لتصبح الأجواء حارة على كل أنحاء البلاد ثم تعاود انخفاضها مرة أخرى.

وعن حالة الطقس الخميس 30 مارس تشهد البلاد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما تشهد البلاد نشاط الرياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من (60:50 كم/ س) وارتفاع الأمواج من (4:3 متر)، وعلى البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (70:60 كم/ س) وارتفاع الأمواج من (4.5:3 متر).

تفاصيل طقس الغد

وعن حالة الطقس والظواهر الجوية المصاحبة لطقس الجمعة 31 مارس تظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح علي مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (70:60 كم/ س)، وارتفاع الأمواج من (4:3 متر).