الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«إكسبرس»: كارثة اقتصادية تنتظر الأمريكيين مع التغييرات المقترحة على الضرائب خلال 2024

جو بايدن
جو بايدن

قالت صحيفة إكسبرس البريطانية، إن كارثة اقتصادية تنتظر الأمريكيين مع التغييرات المقترحة على الضرائب في الميزانية الجديدة لعام 2024، حيث يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع معدلات الضرائب إلى ما يقرب من 40٪.

وأشارت إلى تعرض بايدن لانتقادات شديدة هذا الشهر بسبب التغييرات المقترحة على الضرائب في ميزانيته لعام 2024، والآن يتم تقديم الزيادة الموصى بها في الضرائب المفروضة على الأمريكيين الأكثر ثراء لتغطية تكاليف خدمات مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، ووصفت خطط جو بايدن بأنها "كارثة اقتصادية".

وقالت الصحيفة، أنه كجزء من اقتراح الرئيس بايدن، سيتم رفع المعدل الهامشي الأعلى لضريبة الدخل من 37% إلى 39.6%، وسوف تؤثر هذه الزيادة الضريبية في الغالب على مقدمي الإقرارات المنفردين بأرباح تتجاوز 450 ألف دولار (324 ألف جنيه إسترليني) والأزواج الذين يحققون دخلًا يزيد على 450 ألف دولار (365 ألف جنيه إسترليني) سنويًا.

وتهدف الميزانية المقترحة إلى فرض ضريبة على مكاسب رأس المال بنفس المعدل البالغ 39.6% من الأمريكيين الذين يكسبون أكثر من مليون دولار (812 000 جنيه إسترليني)، ويتطلع بايدن أيضًا إلى سد "ثغرة الفائدة" التي تسمح لمديري صناديق الاستثمار بدفع سعر أقل.

وخلال خطابه عن حالة الاتحاد في الشهر الماضي، أشار الرئيس الأمريكي إلى رغبته في فرض حد أدنى من الضرائب على أكثر مواطني البلد ثراء، ويقال إن هذا سيشمل 25% كحد أدنى للضريبة على أي شخص لديه ثروة تتجاوز 100 مليون دولار (81.2 مليون جنيه إسترليني).

وكجزء من اقتراح ميزانية عام 2023، اقترح البيت الأبيض فرض ضريبة بنسبة 20% على الأشخاص الذين لديهم نفس المبلغ من المال.

وقالت الصحيفة، إن توصيات السياسة الضريبية فشلت في كسب تأييد أوسع في صفوف الحزب الديمقراطي، ويقترح بايدن زيادة معدل ضريبة دخل الشركات إلى 28%، فضلًا عن زيادة الضرائب على صناعات معينة.

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