المكسيك تفتح تحقيق جنائى فى وفاة 39 مهاجرا

أعلنت مدعية عامة مكسيكية، فتح تحقيق جنائي بوفاة 39 مهاجرًا في حريق بمركز احتجاز عند الحدود مع الولايات المتحدة، متهمة المسؤولين عن المركز بأنهم لم يقوموا بأي شيء لإجلاء الضحايا.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قالت سارة إيرين هيريرياس المدعية العامة المتخصصة في حقوق الإنسان، إنه تم فتح تحقيق في "جرائم قتل وإلحاق الضرر بالممتلكات"، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في اتهامات بجرائم أخرى محتملة.

وأضافت للصحفيين: "لم يتخذ أي من الموظفين العموميين أو أفراد الأمن الخاص أي إجراء لفتح الباب أمام المهاجرين الذين كانوا في الداخل".

استخدام تيك توك فى تهريب البشر من المكسيك إلى أمريكا ينذر بكارثة

يأتي هذا بينما يشكّل المجرمون البارعون في استخدام التكنولوجيا والذين يعتمدون منصة تيك توك الشهيرة، تحديًا متزايدًا للسلطات المكسيكية والأمريكية في مواجهة أزمة الهجرة الإقليمية.

ويشير أحد مقاطع الفيديو عبر تيك توك إلى أنّ "الانطلاق سيتم في نهاية عطلة الأسبوع هذه، للمكسيكيين الراغبين في العبور إلى الولايات المتحدة، التواصل معنا".

وتظهر في حساب آخر يعرض تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر ولاية تاماوليباس الحدودية المكسيكية التي يستشري العنف فيها، صورة لقاصرين داخل قارب مطاطي في أحد الأنهر.

وأُرفقت الصورة بتعليق "نسهّل أيضًا عبور الأطفال والعائلات".

وتوصّلت عملية تدقيق أجرتها وكالة فرانس برس إلى وجود عدد كبير من الحسابات المماثلة في دول من أمريكا اللاتينية كغواتيمالا وكولومبيا والإكوادور.

وباستخدام وسم بولّيرو (pollero)، وهو مصطلح يشير إلى مهربي البشر، يوفّر أحد الحسابات "عملًا آمنًا" للسائقين في ولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة، لقاء راتب قد يصل إلى 15 ألف دولار.

ويذكر منشور كُتب بالإنجليزية في الحساب "إذا كنت تملك سيارة وترغب في كسب المال بسهولة، راسلنا".

وينتهك هذا الإعلان سياسة تيك توك التي تحظر "الترويج للأنشطة الإجرامية والتسهيل لها".

ويقول ناطق باسم المنصة لوكالة فرانس برس، "إنّ الحفاظ على سلامة أفراد مجتمعنا مسؤولية نتعامل معها بجدية"، مضيفًا "لا نتسامح مع أي محتوى يروّج لممارسات تنطوي على استغلال للبشر كتهريبهم".