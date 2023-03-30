بلدنا الحلوة.. راعى كنيسة العذراء يوزع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية فى الإسكندرية

في لفتة مميزة تظهر واقع يعيش فيه المصريين، تحت روح الوحدة الوطنية وأننا نسيج واحد وهدفنا رفع اسم مصر عاليًا، تجسدت هذه الكلمات في كهنة ورعاة أحد الكنائس بالإسكندرية، ومع حلول شهر رمضان المبارك أرادوا إدخال الفرحة على قلوب الأسر والأهالي البسطاء من المسلمين داخل المنطقة التي لا تفرق فيها بين المسلم والمسيحي.



بداخل منطقة الزوايدة شرق الإسكندرية، شهدت كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس، توزيع كراتين سلع غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك على الأسر الأكثر احتياجًا، فضلا عن توزيع الفوانيس على أطفال المنطقة احتفالا وإبتهاجًا بالشهر الكريم، ومشاركة الكنيسة أيضًا في مشروع صكوك الإطعام بوزارة الأوقاف.

ووسط أجواء فرحة وسعادة، شارك كهنة الكنيسة والعاملين بها وعدد من ابنائها، في تجهيز كرتونة رمضان حيث تم تعبئة 250 كرتونة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بمشاركة إمام المسجد بالمنطقة، في مشهد تلاحمي بين المسلمين والأقباط بأيام الصيام المباركة على الجانبين.



وقال أحد كهنة الكنيسة إن القس «رفائيل» أسس هذه الفكرة منذ عدة سنوات، دائمًا تكون هناك مشاركة بيننا وبين الأخوة المسلمين في شهر رمضان، وما يميز هذا العام تزامن الشهر الكريم مع الصوم الكبير للأقباط، مشيرًا إلى أننا دائمًا نسيج واحد لا يوجد فرق بيننا ونتشارك جميع المناسبات والأعياد والاحتفالات لنتقاسم الفرحة والسعادة.

وقال القس رافائيل حلمي، راعي كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس، إن الكنيسة حريصة بشكل دائم على المشاركة المجتمعية في المنطقة الموجودة فيها، وأنه يتم التعامل بينهم على أن الجميع واحد وليس هناك فرق بين مسيحي ومسلم وإنما دائمًا نجتمع على المحبة.

وأضاف أن الكنيسة جهزت 250 كرتونة رمضان، لتوزيعها على أهالي المنطقة، كما تم التبرع لمشروع صكوك الإطعام التي أطلقته وزارة الأوقاف بواقع 5صكوك إطعام، قيمة الصك 300جنيه، إيمانًا من دور الكنيسة الخدمي لمساندة الأسر الاكثر احتياجًا خلال شهر الخير.

وتابع أنه تم تعليق فانوس بالشارع والذي يمتد بين الكنيسة والمسجد، تجسيدًا وتأكيدًا على المحبة بيننا والتي ستظل دائمة وأبدية لمصرنا الحبيبة التي تحتضننا جميعًا.

راعي كنيسة العذراء بالإسكندرية اثناء تجهيز كراتين رمضان

راعي كنيسة العذراء بالإسكندرية اثناء تجهيز كراتين رمضان

راعي كنيسة العذراء بالإسكندرية اثناء تجهيز كراتين رمضان