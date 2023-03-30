أبطال «الكتيبة 101» بين الواقع والدراما (صور)

ظهر إلى الآن ضمن حلقات مسلسل الكتيبة 101 عدد من الفنانين الذين جسدوا بعضًا من شخصيات الأبطال الشهداء الحقيقيين.

نستعرض في "الدستور" شخصيات الأبطال الحقيقية التي جسدها الفنانين في مسلسل الكتيبة 101

شخصية الشهيد البطل الرائد عاصم محمد عصام قدمها الفنان كريم فهمي.

بينما قدم دور الشهيد البطل المقدم محمد هارون الفنان محمد عبد المغني

وظهر الفنان محمد رجب ليجسد دور الشهيد البطل المقدم أحمد درديري.

والفنان عمرو وهبة ظهر ليجسد دور الشهيد البطل جندي عبد الرحمن متولي

أما الفنان محمود عمرو ياسين فقد ظهر في دور الشهيد البطل الجندي أحمد عصمت

وجاء دور الشهيد البطل الجندي أبانوب صابر جاب الله ليجسده الفنان عبد الحميد جبر

وقدم دور الشهيد الرائد محمد سمير إدريس الفنان محمد طارق الوديع.

كذلك جسد دور اللواء خالد توفيق الفنان حمدي إسماعيل

بينما قدم الفنان نور النبوي دور النقيب أدهم شوباشي.

وأظهرت حلقات مسلسل الكتيبة 101 روح القتال لدى كافة أفراد الكتيبة للخدمة في أصعب المهام، دفاعًا وحماية لأرض الوطن وعرضه ضد أعداؤه من التكفيريين العناصر الإرهابية.

ويجسد الفنان عمرو يوسف في مسلسل "الكتيبة 101" دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب، كما يلعب الفنان أسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، والذى كان قائدًا لمجموعة كمائن بكرم القواديس.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

والكتيبة 101 قدمت أكثر من 300 شهيد من مقاتليها،كما أدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.