الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أبطال «الكتيبة 101» بين الواقع والدراما (صور)

الكتيبة 101
الكتيبة 101

ظهر إلى الآن ضمن حلقات مسلسل الكتيبة 101 عدد من الفنانين الذين جسدوا بعضًا من شخصيات الأبطال الشهداء الحقيقيين.

نستعرض في "الدستور" شخصيات الأبطال الحقيقية التي جسدها الفنانين في مسلسل الكتيبة 101

 شخصية الشهيد البطل الرائد عاصم محمد عصام قدمها الفنان كريم فهمي.

 بينما قدم دور الشهيد البطل المقدم محمد هارون الفنان محمد عبد المغني

وظهر الفنان محمد رجب ليجسد دور الشهيد البطل المقدم أحمد درديري.

والفنان عمرو وهبة ظهر ليجسد دور الشهيد البطل جندي عبد الرحمن متولي

 

 أما الفنان محمود عمرو ياسين فقد ظهر في دور الشهيد البطل الجندي أحمد عصمت

 وجاء دور الشهيد البطل الجندي أبانوب صابر جاب الله ليجسده الفنان عبد الحميد جبر

 

وقدم دور الشهيد الرائد محمد سمير إدريس الفنان محمد طارق الوديع.

 كذلك جسد دور اللواء خالد توفيق الفنان حمدي إسماعيل

 بينما قدم الفنان نور النبوي دور النقيب أدهم شوباشي.

 

وأظهرت حلقات مسلسل الكتيبة 101 روح القتال لدى كافة أفراد الكتيبة  للخدمة في أصعب المهام، دفاعًا وحماية لأرض الوطن وعرضه ضد أعداؤه من التكفيريين العناصر الإرهابية.

ويجسد الفنان عمرو يوسف في مسلسل "الكتيبة 101" دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب، كما يلعب الفنان أسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، والذى كان قائدًا لمجموعة كمائن بكرم القواديس.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

والكتيبة 101 قدمت أكثر من 300 شهيد من مقاتليها،كما أدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة السادسة مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة شهر الفرحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«الأرصاد» توضح موعد ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذير من التقلبات الجوية

قصة صورة «كفن الميكروباص».. الشرطة تضبط السائق

علي الحجار: تربيت على تحمل مسئولية الفن وبسمع الراب من أحمد مكي

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل بالإسماعيلية (صور)

«الكتيبة 101» الحلقة 8.. ضابط المخابرات يخطط لضربة قاضية لقيادات التكفيريين بسيناء

خالد نور الدين: التعاون العربي لتحقيق الأمن الغذائي ضرورة لتقليل فاتورة الاستيراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «٢»

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن