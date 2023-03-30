الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يكرم 30 من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات

محافظ الغربية يكرم
محافظ الغربية يكرم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في أمسية رمضانية، أقيمت بمركز شباب كفر الزيات، 30 أم من الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، وذلك بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، والمهندس عبد الخالق عياد عضو مجلس الشيوخ.

 

وخلال كلمته وجه محافظ الغربية الشكر للنائب طلعت عبدالقوي، على هذه الدعوة الكريمة، موجهاً التهنئة لأهالي كفر الزيات ولأهالي المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم الذي يتزامن مع الصيام الكبير للإخوة الأقباط.

 

وأوضح المحافظ أن التطوير الذي يتم في مدينة كفر الزيات، هو بداية لخطة تطوير شاملة ستبدأ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، موجها الشكر لرئيس المدينة ولأعضاء مجلسي النواب والشيخ على دعمهم المستمر لتنفيذ مشروعات الرصف والتطوير.

 

كما وجه رحمي حديثه لأهالي كفر الزيات بضرورة المشاركة في المشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بهدف تكوين أسرة قادرة على المشاركة في عجلة الإنتاج، كل فرد فيها يشارك في بناء هذا الوطن.

 

وأختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر إلى السيدات الحاضرات من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات، مشيرا إلى الدور الكبير والبارز في بناء وتنمية المجتمع.
 

وحضر الاحتفال المحاسب عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بكفر الزيات.

محافظ الغربية يكرم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات
محافظ الغربية يكرم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات
محافظ الغربية يكرم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات
محافظ الغربية يكرم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات
محافظ الغربية يكرم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات
محافظ الغربية يكرم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات
محافظ الغربية يكرم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات
محافظ الغربية يكرم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات
في أمسية رمضانية بكفر الزيات محافظ الغربية يكرم ٣٠ من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات الأمهات المثاليات التربية والتعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أمسية رمضانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

وزير الداخلية الفرنسى: لا يوجد عنف من جانب الشرطة خلال المظاهرات

كولر يجهز كريستو للمشاركة مع الأهلى عقب مواجهة الهلال

كيف تؤثر السوشيال ميديا على العلاقات الزوجية؟.. خبير يجيب

مصرع سائق وإصابة تباع فى انقلاب سيارة نصف نقل بالمنيا

مدير ناسا: وكالة الفضاء الصينية غير متعاونة وتعرض دولا أخرى للخطر

انتشال جثة سيدة غرقت بالبحر اليوسفى فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار