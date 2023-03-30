مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط «القاهرة– الإسكندرية»

يزداد بحث المواطنين عن مواعيد القطارات الخاصة بخط "القاهرة- الإسكندرية"، وتنشر الدستور مواعيد القطارات بخط “القاهرة- الإسكندرية” المكيف، وذلك خلال شهر رمضان.



القطارات المكيفة والروسي على خط “القاهرة– الإسكندرية”



– قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

-قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

-قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحًا.

-قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

-قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

-قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.

-قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرًا.

-قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرًا.

-قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.10 مساء.

-قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

-قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

-قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

-قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

-قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسي) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرًا.

-قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسي) موعد قيامه الساعة 17.20 ظهرًا.



القطارات المكيفة والروسي على خط "الإسكندرية– القاهرة"

ـ قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

ـ قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحًا.

-قطار رقم 904 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

-قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

-قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

-قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.

-قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.

-قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرًا.

-قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

-قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

-قطار رقم 920 مكيف الاسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

-قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرًا.

-قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.