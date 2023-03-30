الحلقة 7 من «علاقة مشروعة».. ابن ياسر جلال يخرج مع حبيبته ويشرب الخمر

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة، خروج «أحمد» نجل ياسر جلال (عمرو)، مع حبيبته للسهر في أحد الكباريهات، وذلك في وقت متأخر من الليل في غياب والده «عمرو» الذي سافر إلى أسوان لحضور أحد المؤتمرات المهمة والمتعلقة بأعماله، ووالدته داليا مصطفى (عاليا) التي كانت نائمة، ثمَّ عاد في الصباح الباكر متخفيًا قبل أن تراه «عاليا» وتعنّفه.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7

ورصدت الحلقة السابعة من المسلسل، رجوع ابن ياسر جلال إلى المنزل وهو سكران وغائب وعيه، ثمَّ خلد للنوم وهو في حالة سُكر شديدة، وكانت تظهر عليه علامات التعب نتيجة كثرة الشُرب مع حبيبته وأصحابها.

أحداث أبطال مسلسل علاقة مشروعة

الجدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة DMC دراما وبعدها يعرض على قناة “الحياة”، ثم يعرض على فضائية ON و ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون إجمالي عرضه أكثر من خمسة مرات في اليوم .

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.